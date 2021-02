Die zweimal verschobene Mitgliederausstellung des Kunstvereins Ladenburg kann jetzt stattfinden – allerdings zunächst lediglich online. 20 kunstschaffende Mitglieder zeigen Werke zum Thema „Alte Meister - Neu“. Bei dieser Ausstellung werden die Werke bekannter Künstler neu interpretiert. Zu sehen sind die Werke auf der Homepage des Ladenburger Kunstvereins (www.kunstverein-ladenburg.de) vom 4. Februar bis 28. März.

Eröffnung am 4. Februar

Eröffnet wird diese Online-Ausstellung am Donnerstag, 4. Februar, um 19 Uhr mit einem Begrüßungsvideo. Zuerst werden die Werke in einem virtuell begehbaren Raum zu sehen sein. Von dort aus werden die Besucher weitergeleitet und erhalten Informationen über die Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke, die dabei in größerem Format gezeigt werden. Es ist geplant, diese Mitgliederausstellung – wenn die Corona-Pandemie es zulässt – auch vor Ort (vom 1. bis 18. April) im Domhof Ladenburg zu präsentieren. red