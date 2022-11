Vorerst letztes Flanieren

Die Schriftstellerin Ariane Koch ist mit ihrem preisgekrönten Debütroman „Die Aufdrängung“ zu Gast bei der literarischen Reihe „Flaneure & Flaneusen“ in Ladenburg am Sonntag, 27. November, um 15 Uhr (Treffpunkt: Stadtbibliothek). Zum vorerst letzten Mal findet in diesem Jahr ein literarischer Spaziergang aus der Reihe „Flaneure & Flaneusen“ in Ladenburg statt. Ob und wie die Reihe im kommenden Jahr fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Moderieren werden die Veranstaltung Kristin Wolz und Carolin Callies. Teilnehmende erhalten vor Ort Leih-Kopfhörer. Karten zu fünf Euro gibt’s bei Buchhandlung am Rathaus, Domhofgasse 3, Telefon 06203/12111. pj

