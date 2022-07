Vision und Imagination

Ladenburg. Am 6. Dezember 2021 feierte Wolfgang Maria Ohlhäuser seinen 80. Geburtstag. Die geplante Ausstellung in den Räumen des Kreisarchivs in Ladenburg musste Pandemie-bedingt ausfallen. Jetzt aber kann das beeindruckende Schaffen des renommierten Künstlers der Öffentlichkeit präsentiert werden, die Ausstellung im Kreisarchiv in der Ladenburger Trajanstraße 66 läuft noch bis zum 18. September. Der Eintritt ist frei.

Ohlhäusers Werke entstehen aus Eindrücken seiner Reisen, spiegeln aber auch ein farbenfreudiges Zeugnis seiner Visionen wider. „Phantasie und Imagination“ ist die Ausstellung in Ladenburg überschrieben.

Geöffnet ist die Schau jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr. An den Sonntagen 24. Juli, 7. und 28. August sowie 18. September wird der Künstler von 14 bis 17 Uhr persönlich anwesend sein. Am Mittwoch, 27. Juli, und Mittwoch, 24. August, findet jeweils um 17.30 Uhr eine Führung statt. red