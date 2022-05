„Vielfalt“ informiert online

Der nächste Online-Infotermin des Mehrgenerationen-Wohnprojekts „Vielfalt in Ladenburg“ findet am Mittwoch, 11. Mai, um 20 Uhr statt. Die Planungsgemeinschaft sucht „weitere Menschen, die gemeinschaftlich planen, bauen, wohnen und leben wollen“, heißt es in einer Mitteilung. Um Zugangsdaten zur Zoom-Videokonferenz zu erhalten, genügt eine E-Mail (info@vielfalt-ladenburg.de). Das Projekt ist als sozialer und kultureller Treffpunkt geplant und beinhaltet etwa 70 Wohnungen und eine Kindertagesstätte. Zudem sollen Café und ein Gesundheitshaus realisiert werden. Ziel ist es, mit Hybridbauweise und solarbeladener Geothermie die Effizienzhaus-Stufe „40 EE“ zu erreichen. Angesprochen sind Familien, Alleinerziehende, Paare, Singles, Ältere, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, mit oder ohne Einschränkungen. pj

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1