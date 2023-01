„Vielfalt“ informiert

Der erste Infotermin im neuen Jahr zum Wohnprojekt „Vielfalt in Ladenburg“ ist am Mittwoch, 25. Januar, von 20 bis 22 Uhr als Zoom-Videokonferenz. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@vielfalt-ladenburg.de, die Zugangsdaten werden dann zugesandt.

Die Planungsgemeinschaft Vielfalt in Ladenburg GbR (www.vielfalt-ladenburg.de) sucht für ihr Mehrgenerationen-Wohnprojekt weitere Menschen aller Lebens- und Arbeitssituationen, die gemeinschaftlich planen, bauen und leben wollen. Das Projekt ist als sozialer und kultureller Treffpunkt geplant und beinhaltet mehr als 70 Wohnungen und eine Kindertagesstätte. Zudem ist ein Café Teil des Projekts.

Gebaut werden soll in Hybridbauweise aus Holz und Beton. Ein hoher ökologischer Standard in der Bauweise (KfW Effizienzhaus-Stufe 40 EE) und verschiedene Gemeinschaftsräume sind ebenfalls geplant. red