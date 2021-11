Viel zu wenige fahren Schritttempo

Überwiegend positiv oder neutral bewerten Gewerbetreibende, Anwohner und Stadtverwaltung die in den Sommermonaten erweiterte Außenbewirtung mitsamt verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Altstadt. Das ist zumindest das Ergebnis der abschließenden Videokonferenz im Internet zu diesem Thema mit insgesamt 14 teilnehmenden Personen am Dienstagabend. Um die von der Corona-Krise besonders betroffene Gastronomie zu unterstützen, hatte der Gemeinderat zum zweiten Mal beschlossen, öffentliche Stellflächen für Tische und Stühle bis Ende September auszudehnen.

Flankierend waren erneut jeweils der westliche und östliche Altstadteingang statt Samstagsmorgens bereits freitags ab 19.30 Uhr für Kraftfahrzeuge gesperrt worden. Haben sich dadurch Aufenthaltsqualität und Besucherfrequenz erhöht? „Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz eingangs des Onlinegesprächs mit Rathausmitarbeiterin Petra Liebig (Stadtmarketing) als Moderatorin. Doch zu einer „ehrlichen Bilanz über Eindrücke, Wahrnehmungen und Erlebnisse gehören auch andere Perspektiven“, erklärt Schmutz die öffentliche Einladung zur dritten Auflage dieses Formats, an dem auch vier Ratsmitglieder teilnehmen. Zunächst dient das Fazit des städtischen Ordnungsamts nach mehreren stichprobenartigen Kontrollgängen im Juni, August und September als Grundlage.

Wolf mit Verlauf zufrieden

„Mit dem gesamten Verlauf sehr zufrieden“, äußert sich Amtsleiter Rüdiger Wolf. Vor allem in den Abendstunden sei ein „recht hoher Fußgänger- und Radverkehr vorhanden“ gewesen, der gegen 20.30 Uhr abgerissen sei. „Da saß das Publikum dann in den Außenbereichen der Gastronomie“, so Wolf. Zuvor „dürfte der Einzelhandel von einem Teil der Besucher profitiert haben“, meint Wolf. Selbst an einem Samstagvormittag mit 31 Grad Hitze hatte Wolf die Innenstadt „belebt“ wahrgenommen. Deshalb denkt Schmutz nun an die mögliche Fortsetzung des Modells und hofft, dass der Gemeinderat im Januar dem entsprechenden Haushaltsansatz der Verwaltung zustimmt, um die Hauptstraße künftig an den verlängerten Sommerwochenenden mit ferngesteuerten, hydraulischen Pollern an jenen zwei Stellen sperren zu können.

Ein „positive Bilanz“ zieht ebenso Andrea Kersebohm (Café Kleiderklatsch). Doch würden viele Fahrzeuge nicht Schrittgeschwindigkeit, sondern schneller fahren und so eine Gefahr darstellen. Da die im Prinzip beste Lösung, eine Fußgängerzone, leider „utopisch“ sei, könne ein Tempoanzeiger helfen. Gerne würde Kersebohm Tische im Winter stehenlassen dürfen, „da viele Leute auch bei Kälte lieber draußen sitzen, als sich drinnen erhöhter Infektionsgefahr auszusetzen“.

Für Christoph Ehry, den Chef des Bunds der Selbstständigen (BdS), kommt eine Fußgängerzone nach wie vor nicht in Frage. Der überwiegende Teil der BdS-Mitglieder habe „weder positive noch negative Auswirkungen festgestellt“. Der Inhaber von „Die Olive“ wünsche sich jedoch, dass die Hauptstraßenzufahrten auch am Samstag geöffnet blieben. „Für viele Inhaber ist es existenziell wichtig, dass ältere Kunden mit dem Auto zu den Geschäften kommen“, sagt Ehry. Doch die Zahl der Parkplätze nehme immer weiter ab, er fordert ein Gesamtkonzept.

Dass „wir Parkplätze sinnvoll managen, aber nicht mehren müssen“, entgegnet Schmutz. Das Thema „lebendige Altstadt“ werde im Rat weiter zu diskutieren sein. Wünschenswert sei ein engeres Zusammenspiel von Gastronomie und Handel.

Als einzige Anwohnerin neben ihrem Mann in dieser Runde erklärt Sabine Weil: „Es war topp, und wir sagen: 2022 gerne wieder.“ Sie klagt jedoch über „riesige Laster schon frühmorgens auf der Altstadtautobahn Kirchenstraße“.