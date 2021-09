Viel Spielfreude nach langer Durststrecke

Mit einem begeisternden Platzkonzert hat sich die Stadtkapelle Ladenburg beim Publikum zurückgemeldet. Nach zweijähriger „Durststrecke“, wie Dirigent Helmut Baumer die Corona-Zwangspause bezeichnete, schien den rund 20 Musizierenden die Spielfreude aus den Knopflöchern ihrer gestreiften Westen zu springen. Querflötistin Mona Wiest winkte zwischen zwei Stücken lächelnd einer kleinen Gruppe im Publikum zu. Ein Teil ihrer Ladenburger Familie war mit Gästen aus Würzburg gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir waren erst bei meinem Sohn auf dem Fußballplatz und wollen jetzt meine Nichte hören“, sagte Monas Tante und freute sich „über fast so was wie Altstadtfest-Feeling“ auf dem Platz rund um die Linde. Auch ihrer Cousine aus der Frankenstadt gefiel es: „Es ist schön, auch von der Location her“, sagte die Würzburgerin. Ihr Mann schätzte es „nach der harten Zeit für Musiker und Publikum“, dass solche Auftritte wieder möglich seien. Darüber freute sich Baumer als musikalischer Leiter des 1993 gegründeten Ensembles am meisten. Auch weil des dem Musikverein an Einnahmen mangelt.

„Da das Altstadtfest, bei dem wir immer zur Eröffnung auftreten, erneut ausgefallen ist, haben wir gesagt: Wir machen was im Freien“, sagte Baumer zur Vorgeschichte. Auf dem Programm standen unter anderem Märsche wie „Hoch Bad´nerland“, der schmissige „Tiger Rag“, bekannte Schlagermelodien, Filmmusiken, Polkas und ein lateinamerikanisches Medley. „Heiße Rhythmen, passend zum Wetter“, so Baumer angesichts der vielleicht letzten warmen Sonnenstrahlen in diesem September. „Weil auch sehr viele Jugendliche unter den Musikern schon geimpft sind, bin ich optimistisch, dass wir kommendes Jahr am Samstag, 7. Mai, unser zweimal verschobenes Frühjahrskonzert endlich geben können“, teilte Baumer mit. Mittlerweile darf er auch davon ausgehen, dass die dafür notwendigen inhäusigen Proben im Saal der Feuerwache möglich sind.

Das einstündige Platzkonzert kam bei insgesamt bis zu 100 Zuhörern bestens an: „Der Auftritt gefällt mir sehr gut, und es macht großen Spaß, nach so langer Zeit mal wieder ein Konzert zu erleben“, sagte Hermann Weik (Ladenburg). „Es ist eine wunderschöne Abwechslung vom Alltag“, lobte auch die Römerstädterin Elli Prior das Programm. Alle Freunde der Blasmusik und Liebhaber der leichten Muse kamen auf ihre Kosten, freilich ohne welche haben zu müssen. Denn der Eintritt war frei. Doch warb Baumer so charmant um Unterstützung, dass sich das aufgestellte Spendenhorn füllte. „Das historische Instrument reagiert allergisch auf Metall und verträgt Papier am besten“, animierte Baumer die Zuhörenden großzügig zu sein. „Ich mache mal vor, wie´s geht“, rief ihm Altbürgermeister Rainer Ziegler zu, als er statt Münzen einen Geldschein ins Horn steckte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2