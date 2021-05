Videokameras im Römerstadion

Gute Nachrichten für die Eltern im Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt - Kurzgewann: Die Stadt plant die Errichtung eines sogenannten Pop-up-Kinderspielplatzes, um den jungen Familien kurzfristig Spielräume zu schaffen. Aktiv geworden ist die Stadt auch am Spielplatz Deichwiese an der Lobdengauhalle: Dort wurde aufgeräumt und gebaggert, die letzte Phase der Entscheidung für ein Konzept steht bevor. Bis zur Sommerpause soll diese gefallen sein: „Wir wollen möglichst schnell wieder eine Spielmöglichkeit dort“, betonte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Auch der sogenannte „Schlangenspielplatz“ am Unteren Rech soll aufgewertet werden, wie genau ist noch offen.

Umbau am Ankerplatz

Am Ankerplatz sollen die Arbeiten für die nächste barrierefreie Bushaltestelle beginnen. Kostenpunkt: Rund 350 000 Euro. Ab 10. Mai wird die Baustelle eingerichtet und der Boden wird auf Kampfmittelreste abgesucht. Ab 17. Mai beginnen die Arbeiten. Dabei wird die Straße abwechselnd halbseitig gesperrt. Bis Ende Juni/Anfang Juli soll die Umgestaltung abgeschlossen sein.

Überwachung Tag und Nacht

Am Römerstadion wird derzeit eine Videoüberwachungsanlage installiert, wie Jennifer Zimmermann (Grüne) mitteilte. Bürgermeister Schmutz bestätigte das. „Der Zaun ist leider kein Kindernis“, berichtete er von Sport treibenden Jugendlichen tagsüber sowie auch abendlichen Feierrunden auf dem Gelände. Damit einher gingen Schäden an den Sportanlagen und Müllreste von den Feiern. Mit der Kameraüberwachung soll auch eine Abschreckung erfolgen. „Eine personelle Überwachung bei Tag und Nacht ist unmöglich“, so Schmutz. Der Bürgermeister warb bei Sportlern und Vereinen noch um Geduld: Sobal die Möglichkeit dazu bestehe, werde man das Römerstadion wieder öffnen.