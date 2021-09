VHS-Theater an zwei Spielorten

Die Theaterinitiative TiL der Volkshochschule Ladenburg/Ilvesheim feiert nach der Corona-Zwangspause mit „Push-up 1-3“ von Roland Schimmelpfennig und der neuen Regisseurin Jeanette Rosen (Weinheim) am Samstag, 19. September, um 18.30 Uhr, Premiere, und zwar erstmals in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle. Dort finden am Samstag und Sonntag, 25./26. September, drei weitere Aufführungen statt, bevor das Stück von Samstag, 16. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, sechsmal im Ladenburger Kulturzentrum Pflastermühle gegeben wird. Karten gibt’s nur online (www.vhs-ladenburg.de), per Mail (anmeldung@vhs-ladenburg.de) oder telefonisch (06203/92 32 00). pj

