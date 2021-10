Verzögerung wegen Lieferproblemen - L 637 noch bis Dezember gesperrt

Ladenburg. Wegen Lieferproblemen kommt es im Zusammenhang mit dem Neubau der L 597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg mit Neckarbrücke zu einer Verzögerung. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, muss die Vollsperrung der L 637 östlich von Mannheim-Seckenheim daher verlängert werden. Sowohl die L 637 als auch der parallel verlaufende Geh- und Radweg können demnach erst im Dezember wieder frei gegeben werden. Ursprünglich sollten die Restarbeiten an einer neuen Straßenbrücke und an der L 637 Ende Oktober abgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1