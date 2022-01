Vernissage am 26. Januar

Die erste Ausstellung des Kunstvereins Ladenburg (KVL) im Jubiläumsjahr 2022 zeigt eine Licht-Raum-Installation von Nils Herbstrieth unter dem Titel „Colours of Europe“. Der Künstler, der vor drei Jahren schon mit „livingRoom“ so erfolgreich das KunstFenster des nun seit zehn Jahren bestehenden KVL bespielte, wurde vom Kunstverein eingeladen, noch einmal die Winternächte durch „Lichtspiele“ zu erhellen, diesmal in den frisch gestrichenen Räumen in der Hauptstraße 6.

Die Ausstellung beginnt mit der Vernissage am Mittwoch, 26. Januar, um 18 Uhr (Draußen-Veranstaltung mit Abstand und Maske). Zu sehen ist sie dann bis einschließlich 20. Februar, täglich von 18 bis 22 Uhr.

Die Ausstellung ist thematisch angelegt, bezogen auf die Situation der europäischen Länder. Diese wird durch die grafische Arbeit visualisiert. „Europa ist bunt und divers und das ist gut so“, formuliert es der Künstler. Die Flaggen der europäischen Länder symbolisieren die Länder in ihrer Historie, Tradition und Einzigartigkeit. Die Identität der Länder bleibt dabei immer wieder erkennbar. Regeln sollen Ordnung schaffen, werden aber dauernd gebrochen, Chaos entsteht und darauf doch wieder Ordnung. Es gibt kein festes Muster. red/sko