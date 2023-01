Vermieterin in Ladenburg benachteiligt? Ausführliche Statements der Fachleute

Ladenburg. Eine Vermieterin in Ladenburg beklagt, dass sie zu wenig Rechte hat. Doch wie ordnen Fachleute ihre Aussagen ein? In diesem Text haben wir die Statements zweier Fachleute in ausführlicher Form aufgeführt. Doch kurz zum Hintergrund: Irene Habel hat sich den Schritt an die Öffentlichkeit lange überlegt. Die Hauseigentümerin aus der Südstadt habe aber in den vergangenen Jahren vermehrt schlechte Erfahrungen gemacht. Diese hätten ihr gezeigt, dass Vermieter in ihren Rechten stark eingeschränkt seien. Den Hauptartikel zum Thema (mit den gekürzten Statements der Fachleute) finden Sie hier. Hier folgen nun die ausführlichen Antworten:

Alexander Sauer, Fachanwalt und stellvertretender Vorsitzender des Mietervereins in Mannheim, hat sich mit dieser Redaktion unterhalten und sich zu den Fragen geäußert, die ihm der „Mannheimer Morgen“ hat zukommen lassen. Im Telefongespräch ging es dabei um folgende Themen.

1) Beobachten Sie eine Zunahme von Mietern, die über Probleme mit Ihren Vermietern klagen – oder deshalb Beratung ersuchen?

2) Ein Punkt ist „fehlendes Vertrauen“ zwischen den Parteien (z.B. würden Schäden o.ä. von Mietern erst ganz zum Schluss und häppchenweise zugegeben). Meine Frage: Beobachten Sie eine Zunahme von Fällen, bei denen es um Konflikte z.B. bei der Wohnungsübergabe zum Schluss geht?

3) Ein weiterer Punkt war, dass Mieter „häufiger misstrauisch“ würden. Sehr schnell würden selbst „bei kleineren Punkten“ direkt Anwälte hinzugezogen. Sehen Sie eine Entwicklung, dass Mieter verstärkt Anwälte hinzuziehen?

4) Manche Vermieter meinen, schneller Kündigungen aussprechen zu dürfen, würde helfen. Wie sehen Sie es, wenn es Vermietern vereinfacht würde, Kündigungen auszusprechen?

„Man kann die Aussagen über das Verhältnis Mieter-Eigentümer nicht verallgemeinern“, findet Alexander Sauer. Eine Zunahme von Fällen, in denen Mieter nach Beratung fragen, gebe es nicht. In den vergangenen Jahren gebe es einen großen Druck auf dem Wohnungsmarkt. Auch bei Mieterhöhungen oder Eigenbedarfskündigungen gebe es immer wieder Beratungsbedarf, aber man könne keine pauschale Aussage treffen, denn es gebe keine empirischen Daten. Der Wunsch nach Beratung sei vor allem deshalb gegeben, weil die Dinge und Sachverhalte komplexer würden.

Hinsichtlich einer verspäteten Meldung von Schäden bei der Wohnungsübergabe, verweist Sauer darauf, dass grundsätzlich der Vermieter in der Pflicht stehe, das Objekt instand zu setzen und „gut in Schuss“ zu halten. Das Wort „Vertrauen“ sei hier mit Vorsicht zu genießen. Das sei sehr subjektiv. „In allererster Linie handelt es sich um ein Vertragsverhältnis, wie zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer.“ Jede Seite habe erst einmal ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und wenn sich der Mieter eine zweite Meinung – zum Beispiel bei einer Nebenkostenrechnung – einhole, sei dies sein gutes Recht.

„Natürlich kann ich mir vorstellen, dass manche Vermieter es gut fänden, einfacher kündigen zu können“, sagt Sauer vom Mieterverein. Man habe in Deutschland aber ein sehr ausgewogenes Wohnrecht, betont der Jurist. Und dieses Wohnrecht könne auch Mieter hart treffen: „Ich kenne auch den Fall, dass eine ältere Dame mehrmals umziehen musste, weil ihr immer wieder wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde. Da kann das Mietrecht auch sehr hart sein.“

Andreas Paul, Geschäftsführer und Syndikusrechtsanwalt beim Eigentümerverband Haus und Grund, antwortete per Mail auf die Fragen dieser Redaktion. Dabei ging es um folgende Fragen:

Beobachten Sie eine Zunahme von Anfragen von Vermietern, die über Probleme mit Ihren Mietern klagen – oder deshalb Beratung ersuchen? Ein Punkt, den die Dame beklagte, war fehlendes Vertrauen zwischen den Parteien (z.B. würden Schäden oder Ähnliches erst ganz zum Schluss und häppchenweise zugegeben), beobachten Sie das ebenfalls? Stichwort „fehlendes Vertrauen“: Ein weiterer Punkt, dass Mieter häufiger misstrauisch würden. Z. B. würden selbst bei kleineren Punkten direkt Anwälte hinzugezogen. Sehen Sie diese Entwicklung ebenfalls? Glauben Sie, dass die Position von Vermietern insofern gestärkt werden müsste, als sie bei Fehlverhalten der Mieter schneller Kündigungen aussprechen können dürften?

Zu 1.)

Haus & Grund Mannheim berät und vertritt außergerichtlich über 6.000 Mitglieder. Neben den üblichen Dingen wie die Erstellung neuer Mietverträge oder von Betriebskostenabrechnungen wenden sich Mitglieder vor allem an uns, wenn es Fragen oder Probleme rund um die Immobilie gibt.

Wir verzeichnen tatsächlich eine leichte Zunahme an Anfragen, allerdings nicht unbedingt wegen Problemen mit Mietern. Ursache sind die gesetzgeberischen Maßnahmen wie die Grundsteuerreform, die Sonderregeln in Bezug auf Gas und Fernwärme oder die Coronaregelungen. Die Streitigkeiten sind nicht fühlbar deutlich mehr geworden. Aber nach mehr als zwei Jahren Pandemie gewinnt man derzeit den Eindruck, als würden die Streitigkeiten aus geringfügigerem Anlass zunehmen. Wir haben manchmal den Eindruck, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zum Nachgeben und zur Toleranz nachgelassen haben.

Wir haben allerdings auch den Eindruck, dass die problematischen Fälle zunehmen. Also nicht die Zahl ans ich steigt, sondern die schwierigen Fälle, bei denen etwa die Miete aus welchen Gründen auch immer nicht gezahlt werden kann, der Mieter sich bewusst über mietvertragliche Regelungen hinwegsetzt oder er seine Nachforderung schlicht monatelang nicht zahlt.

Zu 2.)

Diese Frage muss man mit Ja und Nein beantworten. Grundsätzlich ist das notwendige Vertrauen gegeben.

Es ist tatsächlich so, dass in vielen Fällen nur das eingeräumt wird, was nahezu unstreitig feststeht. Wir beobachten schon seit geraumer Zeit, dass Schäden in der Mietsache entgegen den mietvertraglichen Regelungen oft erst verspätet an den Vermieter gemeldet werden, wenn der Schaden entweder überhandnimmt oder er sich an anderer Stelle bemerkbar macht. Etwa bei Feuchtigkeit in der Wohnung darunter.

Rechtlich sind Mieter verpflichtet, festgestellte Mängel oder Schäden unverzüglich dem Vermieter mitzuteilen. Dies wird aber nicht immer eingehalten. Dies hat dann leider oft eine Verschlimmerung des Schadens und Mehrkosten für den Vermieter zur Folge.

Zu 3.)

Diese Tendenz besteht tatsächlich. Anstatt den direkten Kontakt zu suchen und Probleme anzusprechen, wird sofort ein Anwalt eingeschaltet, obwohl dafür an sich keine zwingende Notwendigkeit besteht. Es ist natürlich im Einzelfall sinnvoll, sich über die Sach- und Rechtslage zu informieren. Jedoch kann man unseres Erachtens vieles auch gut im direkten Gespräch lösen. Die Einschaltung eines Anwalts ist in vielen Fällen gleichsam eine Eskalationsstufe.

Der Glaube, man könne das Problem nur mit juristischem Beistand lösen, verbreitet sich anscheinend. Es ist verständlich, dass die Beteiligten zum einen in der potentiellen juristischen Auseinandersetzung nichts falsch machen wollen. Zum anderen wollen sie aber oft auch schlicht „Recht haben“. Diese Tendenz wird noch verstärkt durch plakative Berichterstattungen („mindestens die Hälfte alle Betriebskotenabrechnungen ist falsch“) und auch weil die Gemeinden zunehmend dazu überzugehen scheinen, Transferleistungsempfänger zum Mieterverein zu schicken, um bspw. Betriebskostenabrechnungen prüfen zu lassen. Dann wird auch gerne bis auf den letzten Cent um geringe Beträge gestritten.

Zu 4.) Das Wohnraummietrecht hat eine ungute Schieflage. Es ist sehr mieterfreundlich ausgestaltet. Auch in der politischen Diskussion werden Vermieter immer wieder als Feind oder Gegner betrachtet (Stichwort etwa Vermieter als „Miethaie“). Das färbt auf die Beteiligten ab und führt bei Mietern zu einem mehr oder minder ausgeprägten Feinddenken. Mit dieser Entwicklung wird aber zunehmend ausgeblendet, dass private Kleinvermieter über 60 % der Mietwohnungen in Deutschland zur Verfügung stellen.

Es wäre sinnvoll und notwendig, weniger über Verschärfungen des Mietrechts zu Lasten der Vermieter zu sprechen als mehr wenigstens wieder zurück zu konsensualen Lösungen zu kommen. Das wäre ein sinnvoller Zwischenschritt. Es ist problematisch, dass man als Vermieter fast schon als Bittsteller auftreten muss, wenn man seine eigene Wohnung selbst nutzen möchte oder schlicht auf der Zahlung der Miete oder Betriebskosten besteht. Ein Gerichtsprozess nach Ende der Kündigungsfrist dauert dann gerne mal 6 – 9 Monate, ohne anschließende Vollstreckung.

Wir beobachten die bedenkliche Tendenz, dass ich gerade Kleinvermieter aus dem Wohnungsmarkt zurückziehen, da es ihnen zu schwierig und zu problematisch wird. Sie verkaufen ihre Immobilie lieber (an eine Immobilienfirma) und genießen ihre Ruhe. Niemand möchte als Hai beschimpft werden oder ständig wegen irgendwelcher Kleinigkeiten angegangen werden. Und wenn dann von gemeindlicher Seite auch noch behauptet wird, Vermieter hätten doch ein auskömmliches Einkommen, fühlen sie sich nachvollziehbarerweise zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern geschehen immer wieder, oft auch wegen vermeintlicher Kleinigkeiten. Es treffen dabei oft unterschiedliche Auffassungen über Rechte und Pflichten aufeinander. Die Erwartungshaltungen sind zum Teil gegenläufig. Teilweise beginnt dies schon mit der Frage, wer wen auf der Treppe grüßt oder eben nicht. Das ist natürlich nicht justiziabel. Aber nichtsdestotrotz kann in derartigen Kleinigkeiten schon Misstrauen keimen. Zum Teil führen Mieter sich zudem auf, als wären sie Eigentümer des Mietobjekts oder sie ignorieren Bitten und Aufforderungen ihrer Vermieter. Und wenn nicht pfleglich mit der Mietsache umgegangen wird, löst das nachvollziehbarerweise auf Vermieterseite Befürchtungen aus.

Es gibt auf beiden Seiten schwarze Schafe. Aber für den Vermieter geht es oft um mehr. Eine Immobilie ist teuer, oft hat der Vermieter als Eigentümer viel Geld hineingesteckt oder sie sogar selbst gebaut. Wir sehen bei unseren Mitgliedern außerdem, dass es ihnen nicht um eine schnellere Kündigungsmöglichkeit geht. Sie wollen ein gutes Verhältnis zu ihren Mietern. Sie haben Verständnis für die Mieter und wissen um deren Probleme und Nöte, wenn es bspw. mit der Mietzahlung hakt. Sie sind oft bereit dies zu akzeptieren, wenn man rechtzeitig mit ihnen spricht. Wir erleben es auch immer wieder, dass Vermieter bspw. Mieterhöhungen eben nur zurückhaltend oder sogar gar nicht vornehmen, weil sie nicht wollen, dass ihre Mieter zusätzlich belastet werden. Aber wenn ein Vermieter nach 10 Jahren das Wort Mieterhöhung in den Mund nimmt, sollte dies nicht als verwerflich dargestellt werden.

Privaten Kleinvermietern geht es vorrangig um die Einhaltung der vertraglichen Regelungen – pünktliche und vollständige Mietzahlung, Einhaltung der Hausordnung, Zahlung der Betriebskosten ohne monatelanges Nachfordern und die pflegliche Behandlung der Mietsache. Sie wollen ein ruhiges Verhältnis zu ihrem Mieter. Wenn dann etwas schiefläuft, wollen sie nachvollziehbarerweise Einfluss auf den Mieter nehmen können und nicht prozessieren. Daran haben sie kein Interesse.

Wenn aber bspw. die Miete nicht oder immer wieder zu spät gezahlt wird, es immer wieder Streit um die Hausordnung gibt oder Schäden am Mietobjekt verspätet gemeldet werden, wird es zunehmend problematisch. Der ausgeprägte Mieterschutz hat hier aber zur Folge, dass auch bei eklatanten Verstößen die Hürden für eine erfolgreiche Kündigung sehr hoch sein können. Der Mieter wird stark in Schutz genommen und es wird ihnen manchmal zu einfach gemacht, sich hinter juristischen Positionen zu verstecken.