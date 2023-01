Vermieterin aus Ladenburg beklagt fehlende Rechte - was sagen Fachleute dazu?

Irene Habel hat sich diesen Schritt lange überlegt. „Ich weiß, dass ich mir nicht nur Freunde mache, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Aber ich halte das aus“, sagt die Ladenburgerin. Seit vielen Jahren vermietet sie Teile ihres Hauses in der Südstadt. Eigentlich habe sie fast nur positive Erfahrungen gemacht. In den vergangenen Jahren habe es aber immer wieder Schwierigkeiten mit

...