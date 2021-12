Verkauf von Kunstartikeln

Der Garangoverein Ladenburg betreibt am Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 17 Uhr einen vorweihnachtlichen Stand vorm Einkaufzentrum in der Wallstadter Straße 53. Der Erlös des Verkaufs von Geschenkartikeln und afrikanischem Kunstgewerbe wie etwa Baumanhänger, Kerzen und Körbe soll zu 100 Prozent in die Projektarbeit fließen.

Da der Weihnachtsmarkt samt traditionellem Frühschoppen zugunsten des westafrikanischen Partnerschaftsgebietes pandemiebedingt auch diesmal abgesagt werden musste, fehlen erneut wichtige Einnahmen. Dieses Jahr konnte der Verein dennoch mehr als 1600 Patenkindern den Schulbesuch samt Verpflegung ermöglichen, einen weiteren Schulbau finanzieren und eine Frauengruppe fördern.

Leider muss jedoch die für Anfang Januar geplante Delegationsreise aufgrund der politischen Lage in Burkina Faso und wegen Corona abgesagt werden. Der Besuch soll möglichst gegen Ende kommenden Jahres nachgeholt werden. Briefe an Patenkinder (keine Päckchen oder dicke Umschläge) können noch bis Sonntag, 19. Dezember, in den Vereinsbriefkasten (Rückseite Hauptstraße 4) eingeworfen werden. pj