Veranstaltung zur Stadtentwicklung

Wie soll sich Ladenburg in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Welche Ziele setzt sich die Stadt bei Themen wie Wohnen, Mobilität, Klimaschutz, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Betreuung und Freizeit? Mit welchen Schritten sollen diese Ziele erreicht werden? Mit diesen Frage beschäftigt sich eine Bürgerveranstaltung am Donnerstag, 22. Juli (18 Uhr) in der Lobdengauhalle. Sie trägt den Titel „Stadtentwicklungskonzept Ladenburg 2035“.

Das Planungsbüro STEG hatte den Auftrag erhalten, ein Konzept für Ladenburg zu erstellen. Es soll ein Handlungsleitfaden für den kommunalpolitischen Alltag sein – nun sind die Bürger gefragt, sich mit ihren Anregungen einzubringen. Die Veranstaltung ist Corona-bedingt auf 250 Personen begrenzt, Anmeldung per Telefon (06203/70 152) 0der per E-Mail sylvia.haefner@ladenburg.de). sko