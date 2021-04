VdK zeichnet Müller aus

Der VdK stellt den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt seines Handelns. Viele ehrenamtliche Helfer unterstützen ihn in seinen Kreis- und Ortsverbänden. Einer dieser vielen Ehrenamtlichen ist Hartmut Müller (Bild), der nun die Goldene Verdienstnadel des VdK-Landesverbands erhielt.

© VdK Ladenburg

Seit 40 Jahren ist Müller als Verwaltungsangestellter bei der Stadt Ladenburg beschäftigt. Im Alter von 24 Jahren trat er 1985 in den VdK ein. Seit 2006 führt der heute 60-Jährige den Ortsverband Ladenburg, zunächst kommissarisch eingesetzt als stellvertretender Vorsitzender. Ab 2008 wurde er alle zwei Jahre, nun als Vorsitzender, bestätigt.

15 Jahre im Ehrenamt nimmt der VdK jetzt als Anlass und verleiht Müller in Würdigung seiner besonderen Leistungen die goldene Verdienstnadel. Der Vorstand des VdK Ladenburg wollte die Nadel ursprünglich bei der Mitgliederversammlung an diesem Samstag übergeben – wegen der Corona-Beschränkungen geschah dies in kleinem Rahmen. red