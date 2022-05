VdK lädt zur Sonntagstour

Ladenburg. Der VdK-Ortsverband Ladenburg lädt zur Sonntagstour ein, die am 10. Juli nach Bad Rappenau und Mosbach führt. Mobilitätseingeschränkte Gäste können ihre Zeit in der Stadt bedenkenlos genießen. Auch die geplante Führung ist für sie geeignet. Zum Tour-Abschluss in Mosbach gibt es einen Besuch im dortigen Brauhaus.

Die Abfahrt am 10. Juli ist um 10 Uhr am Edeka-Parkplatz, Wallstadter Straße 51b. Die Rückfahrt nach Ladenburg ist gegen 19.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro für Vdk-Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen 30 Euro. Die Bus-Plätze sind auf 30 begrenzt.

Anmeldungen bei Ursula Keiler (u.keiler@gmx.de), Josef Hoffmann (josef.hoffmann@vdk.de oder jgh@gmx.org ), Tel. & Fax 06203/ 1 58 47, und Heike Jung (heike.jung@vdk.de), Telefon 0151/1065 7607 oder über ov-ladenburg@vdk.de red

