Vandalismus in Freibad und Park in Ladenburg

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich ungebetene Gäste Zugang zum Ladenburger Freibad verschafft. Aber nicht zum Nachtbaden. Vielmehr wurden Sitzbank, Sonnenschirm und Aufsteller in ein Schwimmbecken geworfen. Darüber hinaus wurde die Rutsche mit rohem Ei besudelt. Dies bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion am Montag. „Solcher Vandalismus ist nicht hinzunehmen ist, weil einige wenige unnötige Kosten verursachen und Schäden für die Allgemeinheit anrichten“, zeigt sich Bürgermeister Stefan Schmutz verärgert.

Er sieht jedoch „keinen Zusammenhang“ mit ähnlichen Ereignissen wie beispielsweise Sachbeschädigungen am Glashaus im Waldpark in der Woche zuvor. Dort hatten Unbekannte offenbar eine zu wilde Party gefeiert. Davon zeugten leere Flaschen, Scherben, viele Pappbecher sowie in der Umgebung verteilte Werkzeuge und Gartengeräte aus der Werkstatt. Steinwürfe beschädigten Glasscheiben. Ein Kinderspiel-Haus wurde zerlegt. Die Polizei hat in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen und geraten, den Vorplatz mit Bewegungsmeldern auszustatten. Dass solche Maßnahmen notwendig seien, bedauert das ehrenamtliche Glashaus-Team, sieht sich jedoch dazu gezwungen, weil Reparaturkosten in Zeiten fehlender Einnahmen besonders schmerzhaft seien. pj