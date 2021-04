Großes Thema in Ladenburg ist und bleibt die Stadterweiterung. Und um einen markanten Neubau, der die Cityline deutlich verändert hat, ging es in der jüngsten Rätselfrage. Gesucht wurden die Martinshöfe an der Wallstadter Straße, der Neubaukomplex, der Anfang 2020 in ersten Teilen bezugsfertig wurde und 146 Wohneinheiten umfasst. Der Investor BPD Immobilien wendete hier rund 44 Millionen Euro

...