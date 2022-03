Umstrittene Stadthäuser

Der Antrag auf den bislang umstrittenen Neubau von zwei Stadthäusern in der Ladenburger Altstadt ist Thema im öffentlichen Teil der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch, 9. März, um 18 Uhr im Domhofsaal. Die Verwaltung schlägt dem Gremium vor, der geänderten Planung in der Klappergasse zuzustimmen, da diese nun den Vorgaben der Altstadtsatzung entspreche.

Bereits zweimal hatte der TA dieses Vorhaben abgelehnt. Gründe: Es sei zu wuchtig und füge sich teilweise nicht in die Umgebung ein. Ebenso waren nachbarschaftliche Belange ins Feld geführt worden – auch wenn diese nicht Gegenstand der TA-Entscheidung sind, wie Bürgermeister Stefan Schmutz im November betont hatte.

Laut der Beschlussvorlage für Mittwoch ist nun die Anregung aus der jüngsten nichtöffentlichen TA-Sitzung übernommen worden, die Höhe des Hinterhauses um einen Meter zu verringern. Außerdem soll der TA unter anderem weitere Fahrrad-Anlehnhalter beschließen, und zwar am Neckartorplatz und auf dem Platz an der Linde. pj

