Turnier bei Minigolfern

Ladenburg. Das bei Jung und Alt beliebte Jedermann-Turnier des Minigolfclubs (MGC) Ladenburg findet am Samstag, 3. September, von 10 bis 16 Uhr auf der Anlage des Vereins in der Neckarstraße 50 statt (Nähe Freibad). Teilnehmen dürfen „alle, die Spaß am Spiel mit dem kleinen Ball haben und in einem Zweier- oder Dreier-Team einmal Wettkampfatmosphäre schnuppern möchten“, teilt der Vorsitzende Frank Weygold mit. Nach wie vor handele es sich vornehmlich um ein Turnier für Dreier-Teams, bei denen nach zwei Durchgängen die jeweils schlechtesten Ergebnisse gestrichen werde. Es seien jedoch auch Duos zugelassen, die allerdings ohne Streichergebnis auskommen müssten.

Vier Euro Startgebühr

Die Startgebühr beträgt vier Euro pro Person. Die Siegerehrung findet so früh wie möglich nach Ende des Turniers statt (Internet: www.minigolf-ladenburg.de). Nach 16 Uhr ist kein Start mehr möglich. pj