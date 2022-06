Wir treffen uns im Straßencafé Kleiderklatsch. „Hier war ich noch nicht“, sagt Petra Klodt (kleines Bild) am Morgen nach der Mitgliederversammlung und freut sich über den Gesprächsort. Ist sie doch im Nachbarhaus in der Hauptstraße 53 aufgewachsen. 1954 in Ladenburg geboren, hat die pensionierte Grund- und Hauptschullehrerin ihre Heimatstadt kaum je verlassen - außer für Studium und

...