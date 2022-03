Torwächter auf Tour

Der Heimatbund Ladenburg nimmt die beliebten Sonderführungen durch die malerische Altstadt wieder auf. Am Freitag, 4. März, beginnt um 20 Uhr die Führung „Mit dem Torwächter durch das nächtliche Ladenburg“. Treffpunkt ist am Marienbrunnen am Marktplatz.

Viele Anekdoten und Histörchen wird der Torwächter erzählen, aber Historisches kommt auch nicht zu kurz. Der nächtliche Rundgang dauert eine gute Stunde, unterbrochen durch einen zünftigen Torwächtertrunk. Sofern der Torwächter an diesem Abend gut bei Stimme ist, wird sogar gesungen. Gebühr: 9 Euro pro Person inklusive Trunk. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Besichtigung des Wasserturms

Der Torwächter führt wieder durchs nächtliche Ladenburg. © Heimatbund

Am Sonntag, 6. März, finden wieder die geführten Besichtigungen des Wasserturms statt. Die Führungen erfolgen zwischen 14 und 16.30 Uhr im 30-Minuten-Takt. Anmeldungen sind per E-Mail an info@heimatbund-ladenburg.de unter Angabe der gewünschten Uhrzeit möglich. Pro Tour ist die Anzahl der Plätze auf zehn Personen begrenzt. Eine Bestätigung erfolgt per Mail. Die Führung kostet drei Euro pro Person, die vor Ort zu entrichten sind.

Weitere individuelle Sonderführungen, auch in verschiedenen Sprachen, können zum Wunschtermin über die Homepage der Stadt oder die Homepage des Heimatbunds angemeldet werden. red