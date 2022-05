„Torhäuser restaurieren“

Das alte Hochwassersperrtor am Neckarkanal bei Ladenburg hat nach dem Einbau der neuen Anlage ausgedient und steht vor dem Rückbau. Der Gemeinderat Ladenburg hat jetzt auf Antrag der örtlichen Grünen einstimmig beschlossen, an Stadtverwaltung und zuständige Behörden zu appellieren, die denkmalgeschützten Torhäuser aus den 1920er Jahren links und rechts der Kanalbrücke zu erhalten und „nach Entfernung der Stahlkonstruktion mit den alten Wehrtoren in ihrer ursprünglichen Form zu restaurieren“. Unter Beibehaltung der Hubtechnik soll zusammen mit einer Dokumentation möglichst ein kleines Informationszentrum entstehen.

„Etwas überrascht“ von diesem Antrag zeigt sich Rüdiger Englert, der Leiter der für das Neubauprojekt verantwortlichen Abteilung beim Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Heidelberg. Ein Erhalt der alten Antriebshäuser, schreibt Englert auf Anfrage dieser Redaktion, sei bisher keine konservatorische Anforderung gewesen. So habe das „Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in der Regel verständlicherweise daran Interesse, dass die Altkonstruktion weitgehend zurückgebaut wird, um die finanziellen und personellen Aufwendungen für den Erhalt der Altanlage für die Zukunft zu begrenzen“, so der Ingenieur. Obendrein sei in diesem Fall der „bauliche Zustand der vorhandenen Torhäuser generell schlecht“. Da Wände und Dach für den Aushub des alten Torkörpers geöffnet werden müssen, komme eine „betriebssichere Rekonstruktion einer weitgehenden Neuerrichtung gleich“. Hierfür seien jedoch zunächst keine Geldmittel eingestellt. „Was man von unserer Seite aktuell beitragen kann, das wäre bei der Entfernung des alten Torkörpers auf einen möglichst umfangreichen Erhalt eines Torhäuschens zu achten, und danach den konkreten Rekonstruktionsaufwand genauer zu ermitteln“, führt Englert aus. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wären abzuwarten, um dann fundierter über einen Erhalt zu entscheiden. pj

