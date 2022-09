Tolles Konzert: Erinnerung an Jazzclub „L’azz“ lebt auf

In den kurzen Spielpausen lächelt Olaf Schönborn immer wieder in sich hinein. Der Saxofonist mit dem großen Namen in der Jazzwelt wirkt tief zufrieden. Denn die gefeierte Konzert-Hommage an Paul Desmond mit drei virtuosen Kollegen in Ladenburg ist wie ein Heimspiel für den Ludwigshafener. Befindet sich doch der Auftrittsort im Kettenheimer Hof nur einen Katzensprung entfernt von einem anderen

...