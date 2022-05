Tiefe Einblicke in Putins Regime

Ladenburg. Bereits im Frühjahr 2020 war die Buchveröffentlichung geplant, die Plakate waren bereits gedruckt, dann wurde die Veranstaltung wegen der ersten Corona-Welle abgesagt. Doch jetzt kann die Lesung stattfinden: Der DGB-Ortsverband Ladenburg/Rhein-Neckar und die IG BCE Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar laden zu der Lesung mit Udo Lielischkies am Donnerstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr im Ladenburger Domhof ein.

Der einstige ARD-Korrespondent Lielischkies beschreibt die verborgenen Seiten Russlands und liest aus seinem Buch „Im Schatten des Kreml“ – Unterwegs in Putins Russland“. Auch wenn sich Wladimir Putin durch seinen Angriffskrieg inzwischen selbst entlarvt hat, scheint es interessant, authentische Alltagsgeschichten und spannende Einblicke in Putins Regime zu bekommen.

Metropole und Provinz

Udo Lielischkies kennt Russland schon lange– seit Putin 1999 an die Macht kam, berichtete er bis 2018 regelmäßig für die ARD aus dem riesigen Land. In seinem Buch schreibt er über die Politik des Kreml, das Leben in der atemlosen Metropole Moskau, vor allem aber über die beeindruckenden Menschen in den Weiten der russischen Provinz.

„Im Schatten des Kreml“ ist ein authentischer Blick auf das heutige Russland und zugleich eine offene Kritik am System von Aggressor Putin. red

