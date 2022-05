Für Thomas Thieme (Bild) ist der Fußball-Verein (FV) 03 Ladenburg einer seiner Lebensmittelpunkte: Mit 17 war er bereits Ergänzungsspieler in der Verbandsliga. Das Ende seiner Kicker-Karriere krönte der damals 37-Jährige mit der Meisterschaft in der A-Klasse - und dem Aufstieg in die Bezirksliga. Inzwischen 60, blickt der soeben wiedergewählte Thieme auf mehr als 25 Jahre als Chef der

...