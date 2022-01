Termine für Biberführung in Ladenburg

Ladenburg. Die Stadt Ladenburg lädt am Samstag, 22. Januar, um 15 und 16 Uhr zu zwei weiteren Biberführungen ein. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist am Haupteingang des Römerstadions. Ulrich Weinhold (Biberbeauftragter des Regierungspräsidiums Karlsruhe) und Alexander Spangenberg zeigen dabei die Spuren der Biber und erklären die aktuellen Maßnahmen und weitere Folgen für die Bachlandschaft. „Der Biber präsentiert sich in Ladenburg als wahrer Landschaftsgestalter. Schmetterlinge, Libellen, Fische und viele mehr tummeln sich in und an den Ladenburger Bächen, die der Biber durch seine Bauwerke schafft“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Um Anmeldung bei Frau Iris Lipowsky wird gebeten (per Mail: iris.lipowsky@ladenburg.de oder telefonisch: 06203/7 01 51). Die maximale Personenzahl beträgt 25. Die aktuellen Coronaregeln (2G+) sind zu beachten.

