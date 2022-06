Tastmodell mutwillig beschädigt

Ladenburg. Das Tastmodell für Sehbehinderte am Eingang der Ladenburger Altstadt ist beschädigt worden. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwochabend „entsetzt und mit maximalem Unverständnis“ mitteilte, sei bei der dreidimensionalen Bronzeskulptur als detailgetreue Nachbildung der Innenstadt bereits vor Wochen der Wasserturm abgerissen worden. Dadurch sei Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. „Das ist keine Lappalie und das haben wir bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, sagte Schmutz im Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats der Stadt. Zwischenzeitlich habe sich die Stadt um Ersatz gekümmert. Das von Architekturmodellbauer Nils Hoy (Zschorlau) in einem glockengussähnlichen Verfahren hergestellte Modell mit Hinweisen in Brailleschrift und im Wert von 36.000 Euro war 2017 dank Spenden von Kahane-Foundation, Heimatbund, Volksbank Kurpfalz sowie Privat- und Geschäftsleuten am Stadtarchiv aufgestellt worden. pj

