Tanz bei der Feuerwehr

Der bei Jung und Alt beliebte Ladenburger Feuerwehrball findet am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr in der Lobdengauhalle statt. Zum Tanz spielt die weithin bekannte Manhattan Showband aus Mannheim auf.

Die Gäste des einzig verbliebenen Balls einer Freiwilligen Feuerwehr in der ganzen Umgebung erwartet neben geselligem Vergnügen erneut auch eine Tombola. Aktive aus allen benachbarten Wehren treffen sich in ihren Ausgehuniformen mitsamt Partnerinnen und Partnern in der festlich geschmückten sowie bewirteten Ladenburger Halle, wo auch eine Bar eingerichtet wird.

Ehrungen und Beförderungen

Bereits knapp eine Woche später, nämlich am Freitag, 27. Januar, hält Kommandant Pascal Löffelhardt bei der Hauptversammlung um 19 Uhr in der Feuerwache Rückblick und spricht Ehrungen sowie Beförderungen aus. pj