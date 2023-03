Tag der offenen Tür in Musikschule Ladenburg

Ladenburg. Der diesjährige „Tag der offenen Tür“ in der Musikschule der Stadt Ladenburg (Lustgartenstraße 10) findet am Samstag, 18. März, von 11 bis 13 Uhr statt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene haben an diesem Tag die Möglichkeit, das gesamte Angebot der Musikschule kennenzulernen.

Schon Zweijährige können am Aktionstag zum Beispiel im „Musikgarten“ Töne auf spielerische Weise erfahren. Bei „Musikalischer Früherziehung“ und „Musikalischem Orientierungsjahr“ lernen Kinder Instrumente kennen. Hierbei werden die Weichen gestellt für einen späteren Fachunterricht.

Umfangreiche Information

Folgender wird angeboten: Blas-, Zupf-, Streich- und Tasteninstrumente, Schlagwerk, sowie Ballett und Gesang. Schulleitung und Lehrkräfte stehen für Informationen und Beratung bereit.

Wer lieber alleine hinein schnuppern möchte, kann telefonisch eine Vereinbarung treffen (06203/7 03 00 oder 06203/7 03 01). Zum Sommersemester ab Samstag, 1. April, sind Anmeldungen zu Ballett-, Instrumental- und Gesangsunterricht möglich. Musikschulleiter Helmut Baumer (Mail: helmut.baumer@ladenburg.de) hat montags und donnerstags von 12 bis 14 Uhr Sprechzeiten.