Am Samstag, 23. Juli, swingt das Glashaus im Reinhold-Schulz-Park in Ladenburg. Es ist das letzte Konzert in der Reihe Musik-Sommer der Initiative im Waldpark. Ab 19.30 Uhr spielt die Formation The Splanky 6 Swing der 30er, 40er und 50er Jahre.

Schlagzeuger Jens Weidenheimer ist Initiator von The Splanky 6 und als langjähriges Mitglied der Lindy-Hop-Tanzszene im Raum Heidelberg bekannt.

...