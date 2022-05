Sundowner: Picknick bei lauer Brise und Musik

Ladenburg. Bei sommerlichem Wetter und einer lauen Brise hat am Donnerstag die neue Reihe Sundowner auf der Festwiese in Ladenburg begonnen. Auch Familie Winterhalter aus Ladenburg (Bild) machte es sich gemütlich. Schon zum Auftakt am späten Nachmittag waren es schätzungsweise 150 bis 200 Besucher. Es herrschte heitere Stimmung, Kinder spielten Fangen. Die fünfköpfige, internationale Band Lucas Barcena & Co präsentierte weitgehend angenehm unverstärkt Songs zum Chillen und sanften Mitwippen. „Sehr schön und chillig“, lobte eine Besucherin. Wer nichts dabei hatte, konnte Streetfood und Getränke an einer rollenden Bar und am Imbisswagen ordern. Die Veranstaltung des Stadtmarketings um Petra Liebig war ein Volltreffer. Am 9. Juni geht’s mit DJ Simone weiter. hje/pj

