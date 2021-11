Stricken und spenden

Zu einer „Aktion für unser Sorgenkinder“ ruft die Ladenburgerin Irene Habel auf. Sie möchte, dass möglichst viele Menschen stricken oder spenden, damit obdachlosen Menschen damit geholfen werden kann. „Mützen, Schals, Handschuhe und Socken“ würden benötigt, erklärt Irene Habel.

Wer spenden oder stricken will, kann seine Gaben vom 15. bis 18. Dezember an folgenden Stellen abgeben: Elektro Salinger (Am Sägewerk 2, 68526 Ladenburg); Radsport Ruster (Merkurplatz 10, Ladenburg); Ursula Müller (Stahlbühlring 92, Ladenburg); Irene Habel (An der Beint 11, Ladenburg). Irene Habel steht unter der Telefonnummer 06203/27 11 auch für Rückfragen zur Verfügung. sko