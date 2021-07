Ladenburg. Beim „Kleinen Fischerfest“ des Angelsportvereins Ladenburg gibt es am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli, jeweils von 11 bis 20 Uhr im Straßenverkauf am Fischerhäusel in der Ilvesheimer Straße frisch gebackene Seelachs- und Zanderfilets.

