Ladenburg. Bei Baumfällarbeiten wird eine Fahrbahn der Weinheimer Straße in Ladenburg am 23. Februar zeitweise gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich einen Tag. Nach Angaben der Stadt werden zehn Kirschbäume gefällt und einige Sträucher Am Bildstock entfernt. Die Arbeiten dienen zum Bau eines Radweges. Ausgleichsmaßnahmen für die gefällten Bäume werden in Übereinstimmung mit der Naturschutzbehörde stattfinden.

