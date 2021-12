Sternsinger treten daheim in Aktion

Die Sternsinger in Ladenburg können auch diesmal nicht von Haus zu Haus ziehen. Dies teilte Christian Schadwinkel vom Organisationsteam jetzt mit. Schuld ist wie bereits im vergangenen Januar das Corona-Virus. Dennoch wollen die Kinder zugunsten hilfebedürftiger Gleichaltriger erneut mit einem Internetvideo in Aktion treten. Darin singen die Mädchen und Jungen ein Sternsinger-Lied und sprechen den Segen. Auch eine telefonische Bandansage soll es geben, über die man die Sternsinger singen hören könne, kündigt Schadwinkel an.

Für alle Kinder, die am Video teilnehmen wollen, bleibt es beim Anmeldeschluss am Sonntag, 12. Dezember. Bis dahin sollten sich interessierte Mädchen und Jungen auf der Internetseite der Aktion eintragen (www.kath-hela.de/sternsinger-ladenburg). Und so läuft es bald danach ab: Einfach zuhause im Sternsinger-Gewand beim Singen und Segensspruch-Aufsagen filmen lassen und das Video anschließend auf der derselben Internetseite der katholischen Kirchengemeinde hochladen.

„Die einzelnen Beiträge schneiden wir zu einem Gesamtvideo, welches im Januar abrufbar ist, zusammen“, erklärt Schadwinkel und verspricht: „Genauere Informationen zum Ablauf gehen den Eltern der angemeldeten Kinder in Kürze per E-Mail zu.“

Das Team hat noch mehr in petto: Aktive werfen in den ersten Januartagen die bereits von der jüngsten Aktion her bekannten Segenspäckchen mit Aufkleber in die Briefkästen aller Ladenburger Haushalte.

Darin enthalten sind gegebenenfalls Informationen darüber, wie es um den 6. Januar (Heilige Drei Könige) herum klappen könnte, Lieder und Segen mit Abstand, aber dennoch persönlich, zu übergeben und zur Spendenabgabe einzuladen, sofern es die Coronabedingungen zulassen sollten. Dazu werde das Orga-Team in den kommenden zwei Wochen eine Entscheidung treffen und diese bekanntgeben.

Info: Weitere Infos im Internet: www.kath-hela.de