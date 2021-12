Sternsinger treten auf

Die Sternsinger in Ladenburg sind ab Sonntag, 2. Januar, unterwegs, um sogenannte Segenspäckchen in alle Briefkästen in der Stadt einwerfen. Darin finden sich Segenspruch und Informationen zur diesjährigen Sammelaktion unter dem Motto „Lasst uns die Welt verändern! #Gemeinsam Geht’s“. Dies teilt das Organisationsteam mit. Coronabedingt sei es zwar erneut nicht möglich, von Haus zu Haus zu ziehen und Lieder zu singen. Doch sollen die bislang 48 Kinder mit 22 Begleitpersonen diesmal weniger anonym bleiben als im Vorjahr, sondern aktiver und stärker präsent sein.

So singen die Mädchen und Jungen, aufgeteilt in sechs Gruppen, am Donnerstag, 6. Januar (Feiertag Heilige Drei Könige), zu folgenden Zeiten in der katholischen St. Gallus-Kirche und bieten den Segenspruch dar: Dreikönigsgottesdienst (9.30 Uhr), 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde.

Zum Eintritt in die Kirche gilt 2Gplus (Geimpfte und Genesene mit Test). Ausschließlich beim Gottesdienst sind Kontaktdaten festzuhalten. Eine Sternsinger-Gruppe soll auch den evangelischen Gottesdienst besuchen. „Damit wollen wir zeigen, dass die Aktion auch unter verschärften Bedingungen der Pandemie lebt und die Sternsinger daran mitwirken, dass es Kindern auf der ganzen Welt ein wenig besser geht“, heißt es vom Organisationsteam. pj