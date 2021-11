Sternsinger rüsten sich

Die Vorbereitungen zur Sternsinger-Aktion laufen auf Hochtouren in der katholischen Pfarrei St. Gallus Ladenburg. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. November, findet der Aktionsnachmittag jeweils um 14.30 Uhr mit je 30 Teilnehmern in der Kirche (Treffpunkt), im Pfarrgarten und im Gemeindehaus statt. Die rund zweistündigen Nachmittage sind als Präsenzveranstaltungen geplant. „Wir denken, mit zwei Terminen besser gerüstet zu sein, um Abstände und Hygieneregeln gewährleisten zu können“, teilt Teamsprecher Christian Schadwinkel mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Programm stehen Einstimmen und Sternsinger-Film (Unterwegs mit Reporter Willi Wiberg) schauen sowie Info-, Mitmach- und Bastelstationen. Die Anmeldung zu einem der Nachmittage (bis Freitag, 12. November) sowie für Sternsinger (und Begleitende) vom 2. bis 5. Januar erfolgt ausschließlich online.

Das bundesweite Motto der Sammelaktion lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ und stellt die medizinische Versorgung von Heranwachsenden in Afrika in den Fokus. Trotz aller Widrigkeiten sammelten die Sternsinger im vergangenen Jahr deutschlandweit über 38 Millionen Euro an Spendengeldern. In Ladenburg wurde mit über 17 000 Euro ein beachtliches Ergebnis erreicht. pj