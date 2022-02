Starke Rope Skipperinnen der LSV

Schöne Erfolge für die Rope Skipperinnen der LSV Ladenburg: Bei den Badischen Einzelmeisterschaften am vergangenen Sonntag in Auggen gewannen die Hochleistungsseilspringer von Abteilungsleiter Ulrich Finckh nicht nur zwei Titel, sondern auch viele gute Platzierungen.

Nach der langen Wettkampfpause waren die elf LSV-Springerinnen bestens vorbereitet an den Start gegangen – schließlich ging es bei dem Wettbewerb im Markgräflerland nicht nur um gute Platzierungen, sondern auch darum, die geforderte Qualifikation für das Bundesfinale oder die Deutsche Einzelmeisterschaft am 9./10. April in Müllheim zu erreichen.

Riesige Freude gab es bei Lorena Baumann, denn mit einem ganz starken Auftritt in der Altersklasse 1 (19 Jahre und älter) wurde sie Badische Meisterin vor ihrer Vereinskollegin Jaqueline Ott auf Platz zwei. Rang vier belegte Victoria Pech, Paula Bosse landete auf Platz fünf.

In der Altersklasse 2 (16-18 Jahre) trumpfte Luca-Sophie Hein auf und sicherte sich ebenfalls die Badische Meisterschaft. Lena Salinger erreichte Platz fünf. In der Altersklasse 3 (14-15 Jahre) wurde Lucy Stern Vizemeisterin und Sophie Högelmeier belegte Platz vier. Lena Salinger und Victoria Pech dürfen beim Bundesfinale starten. Lucy Stern, Sophie Högelmeier, Luca-Sophie Hein, Lorena Baumann und Jaqueline Ott haben die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften erreicht.

Beim zusätzlich ausgetragenen Double Under Cup feierte Jaqueline Ott den ersten Platz und die Qualifikation für die DM. Lucy Stern wurde Zweite, Luca-Sophie Hein und Jana Herre jeweils Dritte und Hannah Simons belegte Platz fünf. red/sko