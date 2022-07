Mit Carsten Ambros als Neuzugang hat sich die Zahl der Mitglieder im FDP-Ortsverband Ladenburg auf 17 erhöht. Acht davon begrüßte der Vorsitzende und Stadtrat Ernst Peters neben Gästen in der Hauptversammlung im Römerstadion-Lokal. Corona-bedingt habe man im vergangenen Jahr „jede Menge guter Ideen guter Ideen gleich wieder in die Tonne hauen müssen“, so Peters. Dennoch habe der Ortsverband

...