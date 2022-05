Stadtkapelle nimmt Publikum mit auf musikalische Weltreise

Mit der Stadtkapelle Ladenburg unter der Leitung von Helmut Baumer ging es auf eine musikalische Reise rund um die Welt. Das Publikum dürfte sich besonders gefreut haben. Denn das erste Mal nach zweijähriger Pause konnte das Frühlingskonzert an diesem Samstagabend wieder in der Lobdengauhalle stattfinden. So war auch das Programm zum Motto „What a Wonderful World“ eigentlich für 2020 geplant. Trotz des aktuell schwierigen Weltgeschehens habe sich die Stadtkapelle dazu entschlossen, das Motto beizubehalten, um so ein Zeichen für Frieden und Freiheit zu setzen.

Moderator Johannes Fritz führte gekonnt und mit Witz durch das zweieinhalbstündige Programm. Den Auftakt machten die lebhaften Rhythmen der „African Symphony“, gefolgt von dem ersten Höhepunkt des Abends: „Terra Pacem“ (Friede auf Erden) von Mario Bürki – gewidmet den ukrainischen Gästen. Die Musiker der Stadtkapelle stellten hier ihr ganzes Können unter Beweis. Friedliche Sequenzen wurden immer wieder von kämpferischen Ausbrüchen unterbrochen, untermalt vom beständigen Herzschlag der Welt und beendet in einem Akkord voller Hoffnung.

An dieses Gefühl schloss Louis Armstrongs „What a Wonderful World“ an. Max Heinke bewies dabei mit seinem gefühlvollen Trompetensolo, dass die Jugend der Stadtkapelle in nichts nachsteht. Anschließend ging es mit „Sedona“, einem Stück gefüllt mit Patriotismus in die Vereinigten Staaten und mit „Conga del Fuego Noevo“ nach Mexiko. Mit diesem Feuerwerk der Percussion war der erste Teil des Abends beendet. Nach der Pause führte die Reise mit der „zweiten Nationalhymne“ „Land of Hope and Glory“ nach Groß-Britannien, gefolgt vom zweiten Höhepunkt des Abends: „Highland Cathedral“, ein bekanntes Stück, bei dem ein echter Dudelsack nicht fehlen durfte. Gastmusiker Michael Köster überraschte und begeisterte das Publikum, als er stilecht im Kilt auf die Bühne trat.

Stimmung wie im Bierzelt

Es folgten Trips nach Südamerika mit dem tropischen „Children of the Amazonas“ und an die französische Küste mit dem jazzigen „Beyond the Sea“. Zünftig wurde es mit der „Bayrischen Polka“, die die Lobdengauhalle in ein Bierzelt verwandelte. Höhepunkt war hier das Duett an der Posaune von Michael Weik und Marcus Meyer, die zu zweit auf demselben Instrument spielten. Den Abend schloss die bekannte italienische Melodie „Funiculi, Funicula“. Das Publikum zeigte sich begeistert mit Standing Ovation und wurde mit zwei Zugaben, dem „Deutschmeister Regimentsmarsch“ und Michael Jacksons „We are the World“, belohnt. Vorsitzender Benjamin Reißer dankte allen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne, passiven Mitgliedern sowie der Stadt Ladenburg und den Sponsoren des Abends.

Auch Dirigent Baumer bedankte sich bei den Musikern und dem treuen Publikum. Mit dieser musikalischen Weltreise bewies die Stadtkapelle, dass sie ihr technisches Können und ihre Leidenschaft für die Musik trotz der schwierigen letzten beiden Jahre nicht verloren hat.