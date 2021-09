Stadtkapelle Ladenburg will endlich wieder drinnen proben

Bei der Stadtkapelle Ladenburg hoffen alle auf grünes Licht für Montag, 13. September: Das könnte der erste inhäusige Probentermin sein, und zwar im Konferenzsaal der Feuerwache. Aber nur, wenn die Stadtverwaltung zustimmt. Laut Feuerwehrchef Pascal Löffelhardt sehe es zwar gut aus, dass es klappen könne, doch müsse Bürgermeister Stefan Schmutz nach seinem Urlaub erst noch das entscheidende Okay geben. Davon hängt viel ab, wie bei der vom Februar in den Spätsommer verschobenen Hauptversammlung des 1993 gegründeten Musikvereins im Domhofsaal zu erfahren war.

„Wenn wir nicht ausreichend proben können, gerät unser Frühjahrskonzert 2022 in Gefahr“, verdeutlicht Dirigent Helmut Baumer die Situation: „Dabei liegt das schöne Programm schon seit zwei Jahren auf Eis.“ Zweimal bereits musste die Vorsitzende Helene Völter-Erhardt den beim Publikum so beliebten Höhepunkt im Veranstaltungskalender wegen Corona absagen. „Wenn wir als Geimpfte nicht bald auch wieder in Räumen proben können, wird das nie mehr etwas“, beschleichen Baumer düstere Gefühle. Ein Lichtblick ist da schon ein kleines Platzkonzert, das am Sonntag, 19. September, von 16 bis 17 Uhr stattfinden soll. Und zwar unter freiem Himmel auf dem Hof an der Dalberg-Grundschule und daher mit höchst geringem Risiko, sich anzustecken. Der Eintritt ist frei.

„Von allen anberaumten Terminen fanden nur Hauptversammlung und eine einzige Intensivprobe fürs Konzert statt, das dann nicht stattfinden konnte“, blickt Völter-Erhardt ansonsten auf ein rabenschwarzes Jahr 2020 zurück. Und dieses Jahr sei es, Stand August, kaum besser: „Alle wichtigen Veranstaltungen sind gestrichen, auch das Altstadtfest im September, das wir immer gerne eröffnen“, seufzt die Chefin von 39 Aktiven und 82 Mitgliedern, die kein Instrument spielen, frustriert. Als Kassenwart kann Manuel Fritz nur zustimmen: „Alles in allem konnten auch Spenden in Höhe von 1630 Euro die laufenden Ausgaben nicht decken, und wir müssen schauen, dass wir das Minus sobald wie möglich durch Auftritte wieder reinholen.“ In der genannten Spendensumme sei der Anteil des Vereins an der städtischen Hilfsaktion Altstadtfest-Rettungsbox 2020 sowie eine über den Blasmusikverband erhaltene Zuwendung des Landes enthalten.

„Es ist zurzeit bei jedem Verein so, dass man zusehen muss, wie man sich über Wasser hält, und es bleibt nur die Hoffnung auf eine Besserung der Lage“, blickt Gudrun Ruster den Realitäten ins Auge. Die Stadträtin leitet die Neuwahlen. Zuvor wird der Vorstand auf Vorschlag von Kassenprüferin Erika Rühle einstimmig entlastet. Und Trompeter Jürgen Fesser nimmt für zehnjährige Treue eine Anstecknadel aus der Hand von Klarinettistin Völter-Erhardt entgegen. Die seit 2016 amtierende Vorsitzende steht an diesem Abend nicht zur Wahl, kündigt jedoch ihren Rückzug an: „Ich stehe ab 2022 nicht mehr zur Verfügung, und es muss ein Nachfolger gefunden werden.“

Ihr bisheriger Stellvertreter Marius Steigerwald hat seinen Posten an Benjamin Reiß abgegeben. Während Steigerwald ein Studium aufgenommen hat und sich als Stadtrat zusätzlich ausgelastet fühlt, ist Reiß nach seinem Studium zurück in der Region und bereit Verantwortung in der Stadtkapelle zu übernehmen, der er seit mehr als 15 Jahren angehört.