Stadt nimmt an Studie teil

Die Stadt Ladenburg nimmt an einer Studie zum Thema Kommunikation und Öffentlichkeit teil. Das gab die Verwaltung am Dienstag bekannt. In dem von der Universität Siegen geleiteten Forschungsprojekt soll es um die Kommunikation von, mit und über Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehen. „Es geht der Frage nach, ob und wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern es gelingt, der derzeitigen Krise der repräsentativen Demokratie kommunikativ zu begegnen“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Studie wird im Rahmen eines sogenannten Sonderforschungsbereichs (SFB) entstehen. Bewilligt wurde dieser von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seine Finanzierung läuft von 2020 bis 2024. Bürgermeister Stefan Schmutz äußerte sich in der Mitteilung der Stadt positiv zur Teilnahme an dem Forschungsprojekt: „Die kommunale Ebene ist die Keimzelle unserer Demokratie. Es erscheint gegenwärtig notwendiger denn je, diese zu stärken. Ich freue mich daher auf die Teilnahme und auf wichtige Erkenntnisse zu einem noch wenig erforschten Feld.“ red/tge