Stadt fördert Thermografie

Die Stadt Ladenburg bezuschusst ab sofort die professionelle Anfertigung thermografischer Aufnahmen mit 50 Euro. Die AVR Energie bietet ein Thermografie-Paket aus sechs thermografischen Aufnahmen sowie einem Ergebnisbericht. Die Kosten liegen bei 129 Euro. Durch den Zuschuss sinken sie auf 79 Euro. Mit den Messungen können Ursachen für einen erhöhten Energieverbrauch von Häusern erkannt und Maßnahmen zur Energie- und CO2-Einsparung geplant werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um den Zuschuss zu erhalten, muss das Formular der AVR ausgefüllt werden, das man auf der Homepage der Stadt Ladenburg unter der Rubrik „Umwelt“ findet oder nach einer E-Mail an anna.struve@ladenburg.de bekommt. Ausgedruckte Exemplare liegen am Rathauseingang bereit. Wer das Formular per Post bekommen möchte, wendet sich telefonisch an Anna Struve, die Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt (06203/70 14 9). red