Stadt ausgezeichnet

Ladenburg. Bei ihrer Fachtagung in Ladenburg hat die Genossenschaft der Badischen Friedhofsgärtner mit Sitz in Karlsruhe die gastgebende Römerstadt mit einem Innovationspreis ausgezeichnet. Dieser würdigt, dass es auf dem städtischen Friedhof seit 2021 möglich ist, sich mit der Asche seines Haustiers in einem Urnengrab bestatten zu lassen (diese Redaktion berichtete).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Bürgermeister Stefan Schmutz jetzt im Technischen Ausschuss mitteilte, sehe die Genossenschaft „im Beispiel Ladenburg Perspektiven für andere Friedhöfe“ in Baden. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, an der Rathausmitarbeiter Roger Jochim sowie Friedhofsgärtner und Stadtrat Heiko Freund maßgeblichen Anteil haben“, so Schmutz. Der Preis ist mit 7500 Euro dotiert. pj