  St. Sebastian vor Sanierung

Ladenburg. Gerade erst ist der Wasserturm wieder „freigelegt“ worden, da haben dieser Tage Bauhandwerker begonnen, ein anderes Wahrzeichen in Ladenburg einzurüsten: Damit wird die mittelalterliche St. Sebastianskapelle für die Sanierung vorbereitet. Die zunächst erforderlichen Voruntersuchungen zur Beschaffenheit von Sandstein, Putz und Dach sollen – ungeachtet der laufenden Tiefbauarbeiten in der Kirchenstraße – in der nächsten Woche beginnen. Zuvor will der von der katholischen Kirchengemeinde mit der Bauleitung betraute Architekt Steffen Seiferheld die Werbefolie der Denkmalstiftung Baden-Württemberg am Gerüst anbringen. Die Landeseinrichtung hatte 90 000 Euro zur insgesamt 1,7 Millionen Euro teuren Renovierung beigetragen. pj