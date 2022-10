St. Gallus lädt zum Patrozinium

Ladenburg. Die katholische Kirchengemeinde St. Gallus in Ladenburg feiert am Sonntag, 16. Oktober, ab 10 Uhr Patrozinium, also den Namenstag ihres Schutzheiligen. Gallus war im siebten Jahrhundert ein Wandermönch und wurde später von einem der in Ladenburg residierenden Wormser Bischöfe verehrt.

Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst lädt das Gemeindeteam zum Umtrunk in den Pfarrgarten oder – bei schlechtem Wetter – ins Michaelsheim ein. Ministrantinnen und Ministranten backen frische Waffeln.

Bereits am Tag zuvor, am Samstag, 15. Oktober, bietet der Kirchenchor der Gemeinde unter der Leitung von Martin Geißler, der auch den Sonntagsgottesdienst musikalisch gestaltet, von 14 bis 16 Uhr in der Doppelturm-Kirche für alle Interessierte ein offenes Singen unter dem Motto „Komm und sing mit!“ an. Wer Lust hat, die teils mehrstimmigen Gesänge, aber auch einstimmige Lieder aus dem Gotteslob mitzusingen, könne einfach dazustoßen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, „nur Lust und Freude am Singen“, heißt es dazu in der Einladung der Gemeinde. pj