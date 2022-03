Sportwagen gestohlen

Immer wieder kommt es zu Diebstählen mit Fahrzeugen, die mit einem Keyless-Go- oder Keyless-Entry-System ausgestattet sind. Dabei suchen die Täter gezielt nach hochwertigen Autos, die in der Nähe oder vor den Häusern der Besitzer geparkt sind. Der Grund ist, dass sich der Fahrzeugschlüssel meist hinter verschlossener Wohnungstür in der Nähe befindet und die Täter mit spezieller Technik das Signal nutzen, um das Fahrzeug zu entriegeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So gelang es einem 53-Jährigen in der Nacht auf Samstag das Keyless-Go-System eines BMW in der Hohen Straße in Ladenburg zu überbrücken und das 30 000 Euro teure Auto zu stehlen, an dem er noch andere, gestohlene Kennzeichen anbrachte. Doch der BMW fiel bei einer Polizeikontrolle in Dresden auf, der 53-Jährige wurde festgenommen und der BMW konnte an seinen Besitzer zurückgegeben werden – noch ehe dieser den Diebstahl überhaupt bemerkt hatte. pol/sko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2