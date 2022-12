Spielende Kinder haben Vorrang

Ladenburg. Ein erstes Ergebnis des Fußverkehrs-Checks in Ladenburg ist sichtbar: Warnfiguren signalisieren Autofahrenden am Abzweig der Kurzgewannstraße zum Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann, dass in diesem Bereich Kinder spielen. Damit ist nun eine Gefahrenlage entschärft. Obendrein hat der Rhein-Neckar-Kreis nach Auskunft von Bürgermeister Stefan Schmutz zugestimmt, diese offenbar auch als Abkürzung missbrauchte Strecke sowie ebenso die neuen Straßen Im Zieglerwasen und Neugraben als verkehrsberuhigte Bereiche zu kennzeichnen, wo voraussichtlich ab Januar 2023 Schritttempo herrschen soll. Dass dort jeweils Gehwege fehlten und zu schnell gefahren werde, hatten Anwohnende mehrfach kritisiert. Bei dem Landesprogramm, an dem sich die Römerstadt erstmals beteiligt, bewerten Bürgerschaft, Politik und Verwaltung gemeinsam die örtliche Situation für Fußgänger. pj (Bild: Marcus Schwetasch)

